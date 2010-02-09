Херсон остался без энергоснабжения

Обесточен и роддом

Часть Херсона из-за аварии осталась без энергоснабжения. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, из-за обледенения воздушных линий электропередач ночью произошло срабатывание автоматики на трансформаторной подстанции. Вследствие аварии нарушено энергоснабжение 5 улиц в центральной части Херсона. Работникам МЧС пришлось оказывать помощь областной больнице, где из-за аварии без электричества осталось родильное отделение. Ремонтные работы запланированы на сегодня.

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