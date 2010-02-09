Как вести себя после устроенной истерики?

Вы не смогли сдержать эмоций и закатили истерику на глазах у коллег и начальника.

Во-первых, успокойтесь и постарайтесь привести себя в нормальное состояние. Вы должны осознать, что готовы к извинениям. Приведите в порядок мысли, выйдите на 15 минут из здания, умойте лицо, выпейте чашку чая. Не надо торопить себя. Если вы не готовы поговорить с сослуживцами сегодня, сделайте это на следующий день. Только не растягивайте проблему на долгий срок. Наберитесь храбрости и извинитесь. Вы несете ответственность за случившееся. Худший вариант — сделать вид, что ничего не произошло. Это некрасиво по отношению к людям, которых вы оскорбили. Иначе вам не избежать слухов и обсуждений за спиной. Некоторые коллеги могут испытывать по отношению к вам чувство страха.

Не бойтесь использовать юмор: улыбнитесь и пошутите по поводу своего поведения. Это сгладит неприятное впечатление и снимет напряжение. Если вы обидели кого-то одного, извинитесь перед этим человеком публично. Попросите прощения у остальных сотрудников: «Я приношу свои извинения за то, что вы были свидетелями столь неприятной ситуации».

Такое поведение вызовет уважение. Извинись вы за закрытыми дверями, многие по-прежнему будут думать, что проблема не разрешилась. Извинения должны быть лаконичными и понятными, голос — спокойным и уверенным. Не списывайте свой срыв на какие-то внешние обстоятельства — плохое самочувствие или личные проблемы. Не обвиняйте коллег в том, что они вас спровоцировали. Не давайте многочисленных заверений, что такое больше никогда не случится: не нужно требовать от себя невозможного.

Скажите, что сделаете со своей стороны все, чтобы ваше поведение не повторилось. Но впредь работайте над собой, чтобы сдержать обещание. Если вы сорвались на подчиненного и чувствуете себя правым, сначала обсудите произошедшее с ним наедине. Попросите прощения за истерику и выскажите готовность извиниться публично за некорректную форму высказывания, но объясните, что ваши упреки справедливы.

Найдите золотую середину между заискиванием и подчеркнутой холодностью. Спешные оправдания и раболепное поведение чаще всего вызывают агрессию, желание отделаться от человека. Если вы будете расшаркиваться в комплиментах и заниматься излишним самобичеванием, к вам отнесутся с неприязнью. Не нужно переигрывать. Человек на подсознательном уровне всегда тонко чувствует фальшь. Отпуск или увольнение — не выход из ситуации, а побег от проблемы. Нет гарантии, что истерика не повторится.

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