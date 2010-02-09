Футбол – лучшая защита от гипертонии

Всего три месяца игры в футбол по два раза в неделю приводят к значительному снижению артериального давления, стабилизации сердцебиения и уменьшению процента жира в организме и являются более эффективной практикой для здоровья, чем обычные советы врача о правильном питании и регулярном выполнении физических упражнений. Еженедельные занятия футболом среди мужчин и женщин положительно влияют на сердечно-сосудистые факторы риска, включая максимальное потребление кислорода, сердечную функцию, эластичность сосудистой системы, кровяное давление, уровень холестерина и накопление жира в тканях - лучше, чем силовые тренировки или бег каждый день. К таким выводам пришли терапевты Университета Копенгагена /Дания/ и Швейцарского федерального института технологий и клиники Schulthess в Цюрихе /Швейцария/.

По мнению медиков, футбол служит универсальным видом спорта, обеспечивающим пользу для сердца у неподготовленных людей и может быть рекомендован в качестве способа лечения гипертонии и профилактики сердечно-сосудистых нарушений. Медики изучили физические, психологические и социальные аспекты футбола и обнаружили поразительные результаты: не имеющие опыта тренировки дети, подростки, взрослые и пожилые люди после игры в футбол испытывают улучшение сердечно-сосудистого здоровья. Их пульс во время игры остаётся высоким, кардио-функция укрепляется плюс идёт силовая нагрузка благодаря выполнению различных физических движений, таких как спринт, повороты, удары ногами и захваты. Замечено, что наилучшее влияние футбола на самочувствие проявляется в понижении давления и благоприятном воздействии на сосуды. В дальнейшем врачи собираются проверить влияние футбола на пациентов с диабетом второго типа, раком и остеопорозом.

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