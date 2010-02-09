Чем опасны пластмассовые судки

Высокое воздействие бисфенола (BPA), химического вещества, используемого в пластмассовых пищевых контейнерах, ассоциируется с повышенным риском ишемической болезни сердца и диабета, подтверждают результаты нового исследования.

Девид Мелцер (David Melzer) (University of Exeter, UK) и коллеги ранее обнаружили связь между воздействием бисфенола А и ИБС и диабетом в меньшем исследовании.

«Данное исследование - только второй анализ бисфенола А в большом человеческом популяционном паттерне, что позволило нам в значительной степени подтвердить свой оригинальный анализ, и исключать возможность, что наши результаты были статистической `вспышкой`», - говорят авторы.

Исследователи оценили связь между воздействием бисфенола А, измеренный как концентрации бисфенола А в моче, и диагнозами инфаркта миокарда, ИБС, стенокардии, диабета, и повышенных сывороточных уровней ферментов печени.

Когорта исследования включила 2948 взрослых в возрасте 18-74 лет, которые участвовали в «National Health and Nutrition Examination Survey» (NHANES) 2003-2004 (n=1455) и 2005-2006 (n=1493), представительных для общей американской популяции.

Средний уровень бисфенола А в моче был ниже в 2005-2006 годах, чем в 2003-2004, 1,79 против 2,49 нанограмм/мл.

Увеличение z-счета бисфенола А в моче повышало относительный риск ИБС на 33 % и 42 % в когорте 2005-2006 гг., и объединенных когортах 2003-2006 гг., соответственно.

Подобное увеличение уровней бисфенола А в моче значительно не повышало относительный риск диабета в 2005-2006 гг. Однако, в 2003-2006 объединенных когортах увеличение z-счета бисфенола А повышало относительный риск диабета на 24 %.

«Теперь мы должны более подробно исследовать, что вызывает эти ассоциации риска для здоровья, и выяснить, связаны ли они непосредственно с бисфенолом А, или некоторыми другими факторами», - прокомментировала автор исследования Тамара Галловей (Tamara Galloway) (University of Exeter).

«Риски, связанные с воздействием бисфенола А, могут быть маленькими, но присутствуют у очень большого числа людей. Эта информация важна, так как обеспечивает возможность вмешательства, направленного на снижение рисков».

Результаты данного исследования опубликованы в журнале «PLoS ONE».

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