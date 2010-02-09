Губная помада вредит зубам

К такому выводу пришли специалисты из университета Сан-Пауло.

Бразильские ученые отобрали для исследования косметическую продукцию десяти известных мировых брендов и особое внимание уделили химическому составу помад. В ходе работы выяснилось, что многие средства для губ содержат вредное для зубной эмали вещество - твердый парафин.

- Конечно концентрация парафина в декоративной косметике небольшая, однако при ежедневном употреблении это может привести к возникновению кариеса, - объясняет ведущий эксперт исследовательской группы Антонио Хабьер.

Дело в том, что парафин обладает таким свойством, как прилипание, поэтому "пристает" к поверхности зубов вместе с микроскопическими частичками пищи и патогенными бактериями, образуя благоприятную среду для их размножения. А удалить его остатки полностью можно, только если постоянно чистить зубы. В течение нескольких недель использования помады патогенные слои накапливаются, микроорганизмы активно плодятся и в эмали появляются трещинки, которые невооруженным глазом незаметны. Но процесс разрушения идет полным ходом, и уже через пару месяцев можно наблюдать большие кариозные полости. Поэтому специалисты рекомендуют дамам, которые часто подкрашивают губки, защищать зубы специальными покрытиями.

К слову, в течение года в организм женщины, пользующейся декоративной косметикой: кремами, масками, скрабами, тональным кремом, пудрой, румянами - поступает до 3 кило различных химических веществ.