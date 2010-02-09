В Вашингтоне из-за сильного снегопада не работают госучреждения

Государственные учреждения в Вашингтоне не открылись в понедельник из-за снега, покрывшего американскую столицу полуметровым слоем.

Как передает РИА «Новости», Белый дом и Госдепартамент США объявили об отмене планировавшихся мероприятий, в том числе и пресс-брифингов из-за snow day ("снежного дня").

Чиновникам рекомендуется оставаться дома, так как выезд на дороги чреват серьезными ДТП. На дорогах восточного побережья США гололедица, улицы Вашингтона занесены снегом. Снегоочистителей явно не хватает. Многие школы американской столицы также остаются закрытыми после выходных.

Три обслуживающих Вашингтон аэропорта - имени Рейгана и международные имени Аллена Даллеса и Балтимор-Вашингтон - пытаются возобновить работу, однако в очень ограниченном режиме. Авиакомпании рекомендуют пассажирам проверять статус рейсов перед выходом из дома.

Парализован оказался и шестой по величине город США - Филадельфия, где за минувшие выходные выпало рекордное количество осадков. Толщина снежного покрова составляет там почти 70 сантиметров.

Между тем синоптики предупреждают, что во вторник восточное побережье США вновь окажется в эпицентре снежной бури.