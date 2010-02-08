Сумщина: из-за гололёда погибла соцработница

В райцентре Краснополье Сумской области произошла трагедия с работницей местного территориального центра социального обслуживания пенсионеров и одиноких неработоспособных граждан во время выполнения 50-летней женщиной своих трудовых обязанностей. В результате падения на скользкой дороге соцработница получила черепно-мозговую травму. К сожалению, усилия медиков «скорой помощи» спасти женщину оказались тщетными – она умерла по пути в больницу.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора по Сумской области, в регионе это уже третья трагедия с начала года, которая оборвала жизнь человека во время работы. За аналогичный период в прошлом году произошла одна трагедия, которая связана с производством.