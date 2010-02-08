Отличники чаще попадают в психбольницы

Школьники, имеющие лишь отличные оценки, страдают биполярным расстройством значительно чаще учеников со средней успеваемостью. К такому выводу пришла группа ученых из Великобритании и Швеции.

Исследователи проанализировали успеваемость почти 714 тысяч шведских школьников, которые завершили обязательное среднее образование в 1988-1997 годах. Успеваемость оценивалась по результатам экзаменов, которые учащиеся сдавали в возрасте 15 и 16 лет. Полученные данные ученые сравнили со статистикой госпитализаций по поводу биполярного аффективного расстройства (ранее известного как маниакально-депрессивный психоз) в исследуемой группе.

По результатам исследования, учащиеся, получавшие только отличные оценки, страдали биполярным расстройством почти в четыре раза чаще, чем ученики со средней успеваемостью. Школьники с худшей успеваемостью обращались за медицинской помощью по поводу указанного расстройства почти в два раза чаще обычных учеников.

Кроме того, исследователи выяснили, что пациенты с биполярным расстройством чаще других имели отличные оценки по музыке и шведскому языку. По словам МакКейба, это подтверждает результаты предыдущих исследований, в ходе которых была обнаружена связь между лингвистическими и музыкальными способностями и указанным заболеванием.

Несмотря на обнаруженную связь между успеваемостью и последующим развитием биполярного расстройства, МакКейб подчеркнул, что большинство людей, получавших в школе отличные оценки, не испытывают проблем с психикой.

Medportal.ru