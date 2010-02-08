Вера в исцеление бывает сильнее лекарств

Проглотил таблетку - и выздоровел. Как, если таблетка сделана из обычного мела?

Во время Второй мировой войны, когда не хватало обезболивающих средств, анестезиолог Генри Бичер был вынужден вводить солдатам вместо морфина физиологический раствор. Не зная, что им вводят "пустышку", раненые действительно чувствовали уменьшение болей. Вернувшись с фронта, Бичер занялся изучением этого феномена. С его лёгкой руки в литературе до сих пор гуляет цифра: в 30-35% случаев больным может помочь не лекарство, а его имитация, не несущая в себе активного вещества.

Позже это определили как эффект плацебо. Вообще-то плацебо - это таблетка или раствор, содержащие нейтральные вещества. Как правило, их используют в исследованиях новых лекарств для сравнения: какой лечебный эффект даёт новое средство по сравнению с такой "пустышкой". Оказалось, что нередко и инертное вещество "пустышки" благоприятно действует на организм благодаря тому, что пациент верит в силу таблетки. Известен случай, когда человек, страдающий болезнью Паркинсона, получал плацебо, полагая, что это новое лекарство. И у него значительно снизился тремор (дрожание рук). Когда то же самое нейтральное вещество подмешивали в молоко, эффекта не было, потому что больной не ожидал его. В другом исследовании беременным женщинам давали плацебо, говоря, что это средство от токсикоза. В результате у них действительно снижалась утренняя тошнота. Однако на самом деле участницам эксперимента давали рвотное средство: плацебо-эффект изменил фармакологический эффект лекарственного препарата на прямо противоположный!

Известен и такой случай: пациентам, перенёсшим стоматологическую операцию, назначили ультразвуковую терапию - боли уменьшились не только у тех, кому она действительно была проведена, но и у тех, кому процедуры проводили на выключенном аппарате.

Во время изучения лёгких психических депрессий пациентам заменили лекарственные средства на плацебо. Результаты оказались точно такими же, как и при приёме лекарств.

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