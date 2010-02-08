Что съесть, чтобы быть спокойным

Чем бы таким перекусить, чтобы чувствовать себя хорошо?

Цель: быть бодрым и спокойным.

Что есть: половину курицы-гриль, без кожи и соусов.

Как поможет: 4-5 граммов протеина помогут твоему мозгу вырабатывать допамин и норадреналин (медиатор «бодрствования») — вещества, которые помогут тебе оставаться сконцентрированным.

Цель: не подвергнуться стрессу.

Что есть: горсть семян кунжута в течение дня.

Как поможет: кунжут содержит магний, который защитит тебя от стресса и повышения кровяного давления.

Цель: победить депрессию.

Что есть: лосось на гриле или суши на ужин.

Как поможет: исследования финских ученых показали, что люди, регулярно употребляющие рыбу страдают от депрессий на 31% меньше.

Цель: улучшить память.

Что есть: ананас или овсянку с любыми ягодами.

Как поможет: антиоксиданты из фруктов и ягод борются со свободными радикалами, которые и ухудшают твою память.

Кстати, эффект от всех этих продуктов будет гораздо выше, если употреблять их регулярно.

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