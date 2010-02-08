Что съесть, чтобы быть спокойным
Еда побеждает зло
Чем бы таким перекусить, чтобы чувствовать себя хорошо?
Цель: быть бодрым и спокойным.
Что есть: половину курицы-гриль, без кожи и соусов.
Как поможет: 4-5 граммов протеина помогут твоему мозгу вырабатывать допамин и норадреналин (медиатор «бодрствования») — вещества, которые помогут тебе оставаться сконцентрированным.
Цель: не подвергнуться стрессу.
Что есть: горсть семян кунжута в течение дня.
Как поможет: кунжут содержит магний, который защитит тебя от стресса и повышения кровяного давления.
Цель: победить депрессию.
Что есть: лосось на гриле или суши на ужин.
Как поможет: исследования финских ученых показали, что люди, регулярно употребляющие рыбу страдают от депрессий на 31% меньше.
Цель: улучшить память.
Что есть: ананас или овсянку с любыми ягодами.
Как поможет: антиоксиданты из фруктов и ягод борются со свободными радикалами, которые и ухудшают твою память.
Кстати, эффект от всех этих продуктов будет гораздо выше, если употреблять их регулярно.