Целебные свойства сухофруктов

Всем известно, свежие фрукты содержат различные целебные вещества, которые так полезны для нашего организма. Но сухие плоды не менее полезны, они так же богаты полезными витаминами и минералами, которые содержатся в еще большем количестве, а поэтому употреблять их следует умеренно.

Например, финики, хоть они, для многих людей, и являются любимым лакомством, но употреблять их в больших количествах все же не рекомендуется, в день их можно съедать, без ущерба для здоровья, до четырех-шести штук.

Вообще, любые сухофрукты перед употреблением лучше всего размачивать в холодной воде в течении одного-двух часов, а можно и дольше – и тогда это уже готовое блюдо. Есть сухофрукты следует не спеша и тщательно их пережевывать.

Наверняка, любая хозяйка знает, как готовить компот их сухофруктов, но мы хотим предложить вашему вниманию, более упрощенный способ, который поможет сохранить в сухих плодах все полезные вещества, а для этого достаточно просто залить сухофрукты кипятком и плотно закрыть кастрюлю крышкой, и когда вода остынет, то плоды в ней станут такими же мягкими, какими бы они стали при длительной варке. Сахар желательно в компот не добавлять, так как пропадает естественный вкус фруктов.

Если вы любите более сладкие напитки, то добавьте лучше в компот немного меда.

Сухофрукты хорошо нормализуют работу кишечника, для этого очистите их от косточек и сердцевины и пропустите через мясорубку, полученную массу следует хранить в холодильнике. Принимать вкусную кашицу нужно перед сном по одной или две столовых ложки, так же приготовленную массу можно смешать с овсяными хлопьями, фруктовыми соками, или употреблять с травяными чаями.

Но никогда не забывайте тщательно промывать сухофрукты перед их употреблением, потому что при сушке их часто обрабатывают серой и химикатами.

Для очищения кишечника хорошо использовать сухие абрикосы, предварительно размочив их в воде, (сто-сто пятьдесят граммов в день). Такими же лечебными свойствами обладает и чернослив.

При всех заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сердцебиениях, бронхиальной астме, склонности к тромбозам, при анемии очень полезен инжир. Курага, кайса, урюк – богаты высоким содержанием калия, витаминов, органических кислот, каротина, кальция, фосфора, железа.

Еще в древние времена изюм пользовался огромной популярностью. Его принимали как средство для укрепления сердца, легких и нервной системы. Считалось, что изюм способен даже подавить гнев у человека. При кашле и бронхите йоги советуют принимать изюм, как лечебное средство от этих болезней: тридцать граммов изюма размочите в воде и оставьте на сорок пять минут, после чего ешьте его с молоком по вечерам. Кишмиш содержит большое количество калия.

Если вы простыли и вас мучает сухой кашель, то возьмите четыре-пять сухих плода инжира и запарьте их в одном стакане молока, оставьте до того момента, пока молоко не остынет.

После этого сухофрукты растирают в молоке и принимают по половине стакана два-четыре раза в день в теплом виде.

Помните, что сухие плоды не только необычайно вкусны, но и очень полезны для нашего здоровья, а так же они являются незаменимым помощником при различных заболеваниях!

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