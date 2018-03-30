Почему болит голова?

Украинский ученый впервые в мире получил изображение головной боли

В Украине (в Киеве) завершилось исследование, в ходе которого впервые в мире было задокументировано разные типы головной боли. Теперь это дает возможность четко “увидеть” головную боль человека – насколько сильно болит голова, какой характер и тип боли и на основе этого как можно точнее подобрать лекарства. Исследование длилось на протяжении полгода, в его ходе было обследовано 121 больного.

- За рубежом подобное сделать пытались, но пока еще никто не получил настолько точных результатов, - говорит автор исследования, доктор медицинских наук Константин Тринус, научный консультант Лаборатории Головокружения при ДП “Санаторий “Конча-Заспа”. - Полученная документация боли головы – только первый шаг, но это то, что дает нам возможность различать разные виды боли. В большинстве случаев врачи пропускают момент определения типа головной боли, а, значит, назначают неправильное или неточное лечение, в результате чего человеку лекарства не помогают. А со временем неправильно леченая головная боль только накапливается, приводя впоследствии к инвалидности. Обычно, таким больным ставят диагноз “вегетативно-сосудистая дистония” (ВСД).

В действительности за диагнозом ВСД, заметил доктор К. Тринус, скрыто минимум информации о заболевании, которым страдает человек, а соответственно и о способах его эффективного лечения.

- Современная же техника дает возможность «разделить» диагноз ВСД на 70 классических диагнозов (!), каждый из которых имеет специфическую схему лечения, - утверждает украинский ученый.

Известно, что патологической, то есть постоянной, болью головы на земном шаре страдает свыше 20% лиц, а в Украине, за счет постчернобыльского синдрома, эти статистические данные еще значительнее. По статистике ВОЗ, 12% населения земного шара страдает только таким типом головной боли как мигрень, к тому же женщины – втрое чаще мужчин (соответственно 18% и 6%).

У данного пациента голова не болит

Чтобы четко определить характер головной боли и ее причины, в Лаборатории Головокружения был использован целый ряд специфических тестов. В ходе исследования, кроме классических диагностических тестов, доктор Тринус использовал еще до 10-ти авторских тестов, которые теперь являются нашими украинскими ноу-хау.

Так виглядит мигрень на одном из диагностических тестов

Самых распространенных типов головной боли – до сотни. Среди них чаще всего встречаются такие: мигрени (их существует свыше 500 типов), головная боль напряжения, кластерная. Именно они попали в поле зрения отечественного исследователя.

Кластерная головная боль

- На бумаге мы увидели четкую разницу результатов тестирования людей без боли головы и людей с головной болью. Следовательно, новейшая диагностическая технология поможет в лечении самых разнообразных типов головной боли – попадать, как говорят, в “самое яблочко” болезни.

Головная боль напряжения

Почему же разболелась голова? Как было отмечено, самых распространенных типов головной боли – до сотни. Среди них чаще всего встречаются такие: мигрени (их существует свыше 500 типов), головная боль напряжения, кластерная.

На вопрос, что может стать причиной болей головы, К.Тринус ответил:

— Есть боль, вызванная спазмами сосудов, то есть высоким кровяным давлением. Среди них — боль, связанная со злоупотреблением солью; боль, которая возникает в результате нарушения обмена холестерина; боль, причиной которой являются расстройства сахарного обмена и тому подобное. Вторую группу составляет боль головы нервного характера: вестибулярная мигрень, боль невротичного плана, посттравматические состояния.

Из-за избыточного потребления соли нарушается выведение жидкости через почечные канальцы, что, в конце концов, предопределяет повышение кровяного давления и боли головы. Злоупотребление солью может быть вызвано определенными семейными традициями, а то и снижением чувствительности языка к соленому вкусу. В таком случае человек потребляет избыточное количество соли, даже не осознавая этого.

Часто голова болит из-за нарушения обмена холестерина. Эта проблема доставляет достаточно много неприятностей здоровью. Что такое холестерин? Это — стрессовый гормон, который, в отличие от адреналина, выделяется не мгновенно, а постепенно и может сохраняться в крови длительное время. Снижение уровня холестерина в крови — плохой признак, поскольку это указывает на снижение иммунитета. Однако повышение уровня гормона тоже является опасным, потому что он откладывается на стенках сосудов, делает их твердыми и непроницаемыми для питательных веществ. Высокое содержание холестерина в крови переносится больными слишком плохо: появляется страх, возможен обморок, а головная боль (часто жгучего, острого, резкого характера) становится нестерпимой.

Причиной дискомфорта могут быть нарушения сахарного обмена. Эти расстройства реже характеризуются выраженной болью головы, однако при несвоевременном обращении к специалисту могут привести к серьезным последствиям. В результате повышения концентрации сахара в крови наступает отравление периферийных нервов (полиневропатия), а это угрожает потерей зрения, слуха, обоняния. Иногда это происходит за считанные недели, а временами и дни.

Среди нервных причин боли головы — посттравматические состояния. Причем опасными являются именно легкие поражения головы. Непосредственно в момент повреждения головы и следующие несколько дней такие травмы чаще всего сопровождаются легким головокружением или непродолжительным обмороком, неустойчивой головной болью. Потом эта симптоматика исчезает. Однако через несколько недель, иногда месяцев, а то и 2-5 лет может развиться так называемый посттравматический синдром. Его симптомами является интенсивная боль, головокружения, которые нередко сопровождаются тошнотой и рвотой, скачками давления, потливостью, зябкостью рук, мерцанием перед глазами, шумом в ушах.

Почти всегда спутниками неврозов является боль головы, разная по характеру и локализации. При этом нарушается тонус нервных центров. В итоге усиливается сердцебиение, возникает боль в участке желудка, туманится голова. Чаще всего приступы боли связаны с изменениями погоды, стрессами, избыточными нагрузками и обычно нарастают во второй половине дня.

Значительный процент боли головы провоцируют расстройства вестибулярного аппарата, которые в некоторых случаях сопровождаются головокружением.

Всесторонняя диагностика – точное лечение Чтобы оказать эффективную помощь больному, врачу маловато ограничиться только выслушиванием жалоб на боль головы. Нужно установить ее причину, потому что только так болезнь будет преодолена. Существует целый ряд специальных диагностических методик.

Наблюдение за спонтанным специфическим битьем глаз — нистагмом — приобретает особое значение при диагностировании боли головы посттравматического характера. Неврозы наилучшим образом определяются благодаря методу полимодальных вызванных потенциалов. А вот вестибулярная мигрень точнее всего дифференцируется при помощи тестов на координацию движений. Диагностировать такое отклонение как снижение солевой чувствительности, можно методом густометрии (от лат. gustus — «вкус»). Он также дает возможность обнаружить склонность к нарушениям сахарного обмена, уточнить такой диагноз помогает определение содержания сахара в крови.

— Для лечения боли головы, - говорит Константин Федорович, - в мире существуют достаточно много средств узкого терапевтического направления. Кстати, в странах прежнего СССР (в том числе и в Украине) базовый список лекарств, которые употреблялись при болях головы, ещё недавно доходил до 20, тогда как на Западе он насчитывал свыше 300 названий!

Если нет возможности выяснить глубинную причину головной боли, как правило, поверхностно диагностируется вегетативно-сосудистая дистония. В таком случае больному выписывают спазмальгетики и сосудистые препараты. К сожалению, такое лечение дает только временный эффект, а болезнь быстро прогрессирует и часто приводит к инвалидности.

Наталия Вишневская