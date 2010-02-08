В Херсоне в мусорном баке нашли труп младенца

В Херсоне в мусорном баке найден труп новорожденного мальчика с плацентой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УМВД в Херсонской области.

Согласно сообщению, труп ребенка был обнаружен вечером 3 февраля.

Тело лежало в полиэтиленовом пакете. По данным судмедэкспертов, ребенок был задушен.

Милиция возбудила уголовное дело по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью новорожденного ребенка).