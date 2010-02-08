Самые опасные курорты

По итогам новогодних каникул оказалось, что больше всего российских туристов пострадало в таких популярных странах, как Египет, Таиланд и Италия. Около 40% всех отдыхающих по тем или иным причинам испытали проблемы со здоровьем и обратились за помощью к медикам, - таковы данные российских страховых компаний.

Согласно отчету компании РОСНО, наибольшее число обращений зафиксировано из Египта - чуть менее 40% от общего числа. Но втором месте - Таиланд. Также значительное количество вызовов поступило от туристов, отдыхающих на горнолыжных европейских курортах: Австрия, Финляндия, Швейцария. 11 пострадавших были эвакуированы на родину.

За помощью в период новогодних каникул обратились 874 туриста, что является очень высоким показателем по сравнению с обычными днями туристического сезона, когда в сутки поступает порядка 40 обращений, пишет РИА Новости.

"Наибольшее число жалоб в этом году в дни новогодних каникул было связано с травмами, различными простудными заболеваниями и отравлениями", - подчеркнул заместитель директора Департамента страхования путешественников РОСНО Александр Шваб.

В то же время, по статистике компании "Росгосстрах", чаще всего проблемы со здоровьем возникали у туристов в Италии. Помощь медиков в праздники понадобилась 35% российских туристов. 10% россиян обратились к врачу в Германии, столько же - в Финляндии и Таиланде, а 7% путешественников жаловались на здоровье в США и Франции. "Медицинская поддержка потребовалась также туристам, отдыхавшим на Мальдивах, в Швейцарии, Нидерландах, Испании, Турции, Доминиканской Республике", - сообщил представитель страховой компании, уточняя, что 25% страховых случаев составили переломы, ушибы и растяжения при катании на горных лыжах и сноубордах. Остальные путешественники обращались к врачу по поводу простудных, желудочно-кишечных, сердечно-сосудистых заболеваний и аллергии.

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