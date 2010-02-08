25 советов для сохранения здоровья на работе

1. Отводите взгляд от монитора

Раз в полчаса хотя бы пару минут смотрите куда угодно, только не в компьютер. Лучший вариант — окно. При любой возможности распечатывайте документы и читайте бумажную версию.

2. Чаще разминайтесь

Если есть возможность, игнорируйте лифт, ходите по ступенькам. Вставайте из-за стола по любому поводу. Даже сидя можно потягиваться и менять положение в пространстве.

3. Избегайте пыли

Кипы документов, папки, журналы и прочие бумажные завалы на столе — это пылесборники, а где пыль, там и микробы. Не говоря уже об аллергии и астме.

4. Пользуйтесь стационарным телефоном

Если вы в офисе, старайтесь говорить по стационарному телефону, а не по мобильному — излучение от обычного телефона в разы меньше, чем от сотового.

5. Откажитесь от перекусов

А если совсем не можете этого сделать, то ешьте фрукты, сушеные орехи или сухофрукты вместо баранок, семечек, печенья и конфет.

6. Пейте сок вместо кофе

Если вы думаете, что кофе помогает вам взбодриться, значит, вы не пробовали грейпфрутовый сок. Если вы не любите грейпфруты, цитрусовые можно чередовать, а также комбинировать. Или найти себе другой бодрящий фрукт по душе.

7. Выберите удобный стул

Это особенно важно, если работа сидячая, а у многих она, увы, именно такая. Неправильная осанка в течение дня чревата серьезными проблемами для позвоночника. Если поменять неудобный стул никак нельзя, попробуйте улучшить его для себя: купите ортопедическую подстилку или подушку.

8. Соблюдайте температурный режим

На рабочем месте должно быть не жарко и не холодно. Даже если на улице минус 30, не устраивайте в офисе парилку. И наоборот, в жару не стоит сидеть в искусственном холоде. Холод провоцирует мышечное напряжение и отвлекает, а излишнее тепло расслабляет. Если вам холодно работать, не терпите, а постарайтесь разобраться с батареей.

9. Выходите на улицу

Не ленитесь и ходите обедать куда-нибудь из офиса. Это и смена обстановки, и прогулка, и, если повезет, свежий воздух. Если же весь общепит только внутри, старайтесь находить поводы хотя бы для небольших прогулок неподалеку. В крайнем случае можно просто выйти и пройтись вокруг здания.

10. Ешьте легкий обед

После плотного обеда будет клонить в сон, работоспособность упадет, а раздражительность усилится. Даже если вы очень голодны, не переедайте — чувство насыщения все равно наступит.

11. Снимайте каблуки

Если вы вынуждены ходить в неудобной обуви, снимайте ее при каждой возможности или держите на работе запасную пару для менее представительских целей.

12. Энергетики — зло

Лучше уж пейте натуральный кофе, чем энергетические напитки, если больше ничто вас не приводит в чувство. Постоянное употребление энергетиков повышает давление и уровень сахара в крови, провоцирует тахикардию и даже депрессию. Крайне вредно сочетать энергетики с алкоголем.

13. Осторожнее с кондиционером

Даже если он обогревает в холод и охлаждает в жару, кондиционер сушит воздух, а это вредно для кожи и для легких, а также провоцирует головные боли, усталость и напряжение в глазах.

14. Болейте дома

Болезнь, перенесенная на ногах, чревата ее скорым повторением, а также осложнениями в будущем, а этого не стоит ни просроченный проект, ни сорванная встреча.

15. Проветривайте помещение

Зимой это можно делать во время обеденного перерыва, а в остальное время и вовсе держать окно приоткрытым. Если, конечно, по соседству нет завода или автомагистрали.

16. Трудоголизм — это болезнь

Работа — это всего лишь часть жизни, а не единственный ее смысл. Даже если у вас временная пустота в других сферах, заполняйте их приятными и полезными вещами, только не работой.

17. Сохраняйте спокойствие

Никакие передряги на работе не стоят вашего здоровья. Умеренный и нечасто повторяющийся стресс даже полезен, но постоянное нервное напряжение чревато массой болезней.

18. Берите отпуск

Не переносите отпуск на следующий год, иначе рискуете заработать синдром хронической усталости. А по возможности дробите отдых на несколько частей, если недельного отдыха вам достаточно.

19. Забудьте про таблетки

Если у вас разболелась голова, поищите причину — это может быть духота, жара, сухой воздух, утомление или слишком близкий монитор. Устраните причину и отдохните хотя бы пять минут.

20. Делайте то, что нравится

Постоянное недовольство работой, коллегами, окружающей обстановкой, самой профессией — причина стрессов, утомляемости, раздражительности и многих вытекающих из этого заболеваний вплоть до гипертонии и депрессивного состояния.

21. Носите натуральные ткани

Синтетика не только неприятна на ощупь, но и вредна для кожи, потому что не позволяет ей дышать. Если уж по долгу службы вы вынуждены по 10 часов в день быть затянутым в костюм, то пусть он хотя бы будет натуральным.

22. Займитесь спортом

Сидячую работу нужно компенсировать дополнительным движением. Запишитесь в фитнес-клуб до или после работы или даже во время обеденного перерыва. В крайнем случае проделывайте пешком хотя бы часть пути до работы.

23. Улыбайтесь

Коллегам, начальнику, уборщице, охраннику — кому угодно. Доказано: связь между позитивом и улыбкой двусторонняя. Улыбка способствует выработке эндорфинов, а они дают ощущение спокойствия, радости, улучшают настроение и продлевают жизнь. А душевная гармония — залог гармонии физической.

24. Создайте комфорт

Приятное и удобное рабочее место уменьшит стресс и усталость, а симпатичные мелочи будут радовать глаз и создавать позитивный настрой. Кроме того, когда внешние неудобства не отвлекают от работы, процесс проходит быстрее и приятнее. Да и в уютное место больше хочется возвращаться.

25. Находите занятие

Безделье, как ни странно, утомляет больше, чем нагрузка. Поэтому займите свободные часы на работе занятиями, до которых раньше не доходили руки, или сделайте что-то на будущее. Еще вариант — помочь коллегам, которые что-то не успевают: и время пролетит быстро, и доброе дело сделаете, да и на репутацию поработаете.

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