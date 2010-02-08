Взрыв в больнице в Луганске не несчастный случай?

Взрыв в больнице № 7 Луганска является, скорее всего, не несчастным случаем, предполагает народный депутат от Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, в эфире Луганского областного телевидения он сказал, что слишком много несоответствий существует вокруг этого трагического происшествия.

"Специалисты-взрывотехники неофициально говорят о том, что взорваться три кислородных баллона сразу не могли. Если взрывается кислородный баллон, то разрушения такие: выбитые окна, сорванная крыша. Здесь же можно говорить о направленном взрыве – взрыве на 4-ом этаже, а разрушаются не крыша, а три этажа вниз", - отметил народный депутат.

По мнению А.ЕФРЕМОВА, необходимо провести очень серьезное расследование, а не списывать все на якобы неправильное обращение персонала больницы с кислородными баллонами. "Сегодня медицинских работников этой больницы сделали просто стрелочниками", - считает А.ЕФРЕМОВ.

Он сообщил также, что все факты по данному делу, которые могут помочь в расследовании, собраны специалистами Партии регионов и переданы в Генеральную прокуратуру.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице № 7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате чего были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этаж. Погибли 16 человек.