12 жителей Львова будут отмечать 100-летний юбилей

В 2010 году 12 жителей Львова будут отмечать свой 100-летний юбилей. Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

Как говорится в сообщении, в соответствии с распоряжением городского председателя Львова юбиляры получат, кроме поздравлений, единовременную материальную помощь в размере 1 тыс. грн.

«Первым в этом году 100-летний юбилей отпраздновал житель Железнодорожного района Львова. Его поздравили работники нашего управления, вручив почетную грамоту от Президента Украины и единовременную помощь», – рассказал УНИАН начальник отдела социальных программ управления социальной защиты Львовского городского совета Юрий ГРИЩИШИН.