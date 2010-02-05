Киев: погода не помешала работе школ и детских садов

Сложные погодные условия не помешали жизнедеятельности объектов учебных заведений столицы. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА Виталий ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по словам В.ЖУРАВСКОГО, на протяжении января в каждом районном управлении образования были созданы оперативные штабы, которые ежедневно проводили мониторинг состояния зданий заведений образования, учебных помещений и пришкольных территорий.

«Мы оперативно реагировали на возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с погодными условиями. За этот период были расчищены территории подавляющего большинства заведений образования, в том числе подъездные пути к столовым, аварийные подъезды для коммунальных служб, пешеходные дорожки к школьным помещениям и т.п. В случае необходимости, мы дополнительно закупали песчаную смесь и соль для посыпки дорожек возле образовательных учреждений. Кроме того, для каждого заведения образования дополнительно закуплено необходимое количество хозяйственного инвентаря – метлы, лопаты, ледорубы, ломы и другое», – сообщил В.ЖУРАВСКИЙ.

Он отметил, что кусты и деревья возле школ и детских садов осмотрели специалисты «Киевзеленстроя» – все аварийно-опасные насаждения были убраны. Кроме того, систематически проводится осмотр зданий, чтобы нигде не было опасных ледяных сосулек.