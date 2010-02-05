3,7 млрд. грн. - на ликвидацию последствий взрыва в Луганске

Кабинет министров увеличил с 2 млрд. грн. до 3,7 млрд. грн. размер средств для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий взрыва 18 января в Луганской городской больнице № 7.

Об этом сообщается на официальном сайте правительства.

Размер средств увеличен распоряжением №183 от 20 января.

Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице № 7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате чего были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этаж. Погибли 16 человек.