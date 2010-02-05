3,7 млрд. грн. - на ликвидацию последствий взрыва в Луганске
16:16, 05 февраля 2010Страна
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Горбольница № 7
Кабинет министров увеличил с 2 млрд. грн. до 3,7 млрд. грн. размер средств для проведения неотложных мероприятий по ликвидации последствий взрыва 18 января в Луганской городской больнице № 7.
Об этом сообщается на официальном сайте правительства.
Размер средств увеличен распоряжением №183 от 20 января.
Как сообщал УНИАН, 18 января в больнице № 7 в Луганске произошел взрыв кислородных баллонов, в результате чего были разрушены строительные конструкции с 5-го по 3-й этаж. Погибли 16 человек.
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