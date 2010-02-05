Сеть государственных аптек откроют на базе «Укрпочты»

Правительство планирует на 150 млн. грн. увеличить уставный фонд «Укрпочты» для открытия на базе ее отделений сети государственных аптек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ сегодня журналистам в Киеве после официальной церемонии открытия в Киеве первой государственной аптеки на базе предприятия «Укрпочта».

«Мы планируем внести в уставный фонд «Укрпочты» дополнительно 150 млн. грн., и за счет этих ресурсов «Укрпочта» сможет обеспечить как реконструкцию и открытие аптечной сети, так и укрепить другие инфраструктурные элементы», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

По его словам, до конца 2010 года по всей территории Украины на базе отделений «Укрпочты» планируется создать 500 аптечных учреждений государственной формы собственности, в которых лекарства будут продаваться на 30% ниже, чем в коммерческой сети.

«Цены будут ниже за счет того, что не будет никаких спекулятивных надбавок, с одной стороны. С другой стороны, «Укрпочта» не будет делать на реализации лекарств сверхдоходов, а будет только покрывать свои расходы в соответствии с утвержденной сметой. Кроме того, за счет больших объемов реализации лекарств, как известно, чем больше оптовые закупки, тем дешевле может быть реализуемый товар. Это также значительная статья удешевления», - пояснил он.

В то же время, А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что закупка лекарств для государственных аптек не будет осуществляться за счет бюджетных средств. Первый вице-премьер уточнил, что сейчас правительство определяет банк, который сможет выделять «Укрпочте» необходимы кредитные ресурсы.