В Черкасской области от обморожений умерли два человека

От обморожений в Черкасской области с начала года пострадал 71 человек. 65 жителей Черкасс госпитализировали, а два человека умерли. В городе Умань трем больным угрожает ампутация конечностей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении здравоохранения Черкасской облгосадминистрации.

В городе Умань от обморожения пострадали три человека – двое пожилых людей и 13-летний парень. 72-летний мужчина потерял сознание и пролежал полчаса в снегу, пока его нашли. Другой, 70-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения потерял сознание и упал в снег. Теперь им угрожает ампутация пальцев на руках и ногах. Кроме того, в больницу попал 13-летний беспризорный, который в носках больше недели провел на улицах, в результате чего получил обморожение ног, и их ампутируют.