В Житомире три человека отривились угарным газом

В Житомире госпитализированы три члена семьи, отравившиеся унарным газом. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Житомирской области.

По данным МЧС, сегодня в 2 часа ночи в квартире на пятом этаже девятиэтажного дома из-за нарушения правил эксплуатации газового котла произошла утечка угарного газа.

В настоящее время мать и ее двое детей, 1996 и 2001 года рождения, госпитализированы в медицинские учреждения Житомира.

Их состояние здоровья медики оценивают как удовлетворительное.

На месте происшествия работала аварийная служба ОАО "Житомиргаз".