Психические расстройства - вторая причина больничных в Испании

Психические заболевания являются второй по значимости причиной временной и постоянной нетрудоспособности у испанцев, после жалоб на костно-мышечные проблемы, показало исследование Университета Кастилья Ла Манча и службы здравоохранения Канарских островов. При этом, по мнению специалистов самыми затратными для национальной системы здравоохранения болезнями в Испании являются рак, сердечно-сосудистые проблемы и психические расстройства. Однако при этом, люди с нарушениями психики в четыре раза чаще получают и неофициальную помощь, обращаясь к нетрадиционной медицине или просто семейной поддержке.

Эксперты оценили социально-экономические последствия распространённости, преждевременных смертей, количества госпитализаций, посещений доктора и вынужденных отпусков, вызванных психическими болезнями в Испании. Также в анализ был включен показатель прямых немедицинских расходов, которые взяли на себя сами пациенты или их семья. Согласно результатам, прямые расходы от таких болезней представляли 57,3% от общей сметной стоимости, а оставшиеся 42,7% составляют потерю рабочих мест. С точки зрения прямых медицинских расходов наиболее значительные траты обусловлены госпитализацией /19,1% от общей сметной стоимости/ и покупкой лекарств /15,6%/.

ami-tass.ru