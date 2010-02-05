Женщины-начальницы выпивают алкоголя больше

Последние данные британской статистики показывают, что женщины-начальницы пьют больше своих подчиненных, мужчины стали употреблять меньше алкоголя, а средний возраст любителей выпить вырос.

Об этом говорится в исследовании, проведенном Национальной статистической службой Великобритании. Его результаты приводит газета The Daily Mail.

Так, женщины, занимающие высокие должности, выпивают в среднем 10,2 порции спиртного в неделю, то есть больше бутылки вина. В то же время, работницам на низких должностях хватает шести с половиной порций.

Каждая пятая британка выпивает еженедельно более 15 порций алкоголя, что на 17% выше показателя 2008 года. В среднем представительницы слабого пола поглощали в 2009-м по девять с половиной порций спиртного в неделю в сравнении с 7,7 годом ранее.

Между тем, среди мужчин потребление спиртных напитков сократилось. К тому же, среди выпивающих ежедневно больше британцев среднего возраста, чем молодежи.

В 2008 году совершеннолетние респонденты, занимающие руководящие посты, и профессионалы в разных областях еженедельно употребляли по 13,8 порции спиртного, что эквивалентно трем с половиной литрам пива или полутора бутылкам вина. Те же, кто занимается физическим трудом или монотонной работой, выпивали много меньше - по 10,6 порции.

Более трети специалистов как минимум раз в неделю превышают суточный лимит спиртного, который составляет 4 порции для мужчин и 3 - для женщин. Британцы среднего (45-65 лет) и пожилого возраста пьют ежедневно в два раза чаще, чем люди моложе сорока пяти. Причем 46% мужчин и 57% женщин предпочитают напиваться дома, а не в баре.

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