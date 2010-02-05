Рак можно определить по запаху

Чтобы доказать возможность диагностики злокачественных опухолей легких по запаху, исследователи изучали поведение лабораторных мышей. Оказалось, что животные способны различать запах мочи здоровых и больных раком собратьев.

Затем исследователи проанализировали химический состав мочи и выяснили, что количество некоторых летучих соединений в моче больных и здоровых животных сильно различалось. Вопреки предположениям ученых, уровень содержания веществ-маркеров в моче больных раком животных был снижен, а не повышен, сообщает Лента.ру.

После этого был составлен химический профиль, отражающий изменения количества обнаруженных в моче веществ. На основе полученных данных ученые смогли точно определить наличие злокачественных опухолей легких у 47 из 50 обследованных мышей.

Авторы исследования планируют адаптировать разработанный ими метод для диагностики ранних стадий рака легких у курильщиков и других пациентов из группы риска по данному заболеванию.

focus.ua