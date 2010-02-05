Старая мебель негативно влияет на деторождение

Химикаты, содержащиеся в обивке старой мебели, влияют на уровень половых гормонов и увеличивают число выкидышей у беременных

Речь идет о полибромированных дифенол-эфирах (ПБДЭ), ингибиторах горения, которые с 70-х годов прошлого века используются в мягкой мебели, автомобильных запчастях и домашней электронике. Существует 209 разновидностей ПБДЭ, но только три состава были созданы для коммерческого применения. Это пентаБДЭ, октаБДЭ и декаБДЭ, которые часто связывают с расстройством функций печени и щитовидной железы. В Европе их применение запрещено с 90-х годов, пишет Daily Telegraph.

Исследование, проведенное сотрудниками Университета Беркли (США), показало, что полибромированные дифенол-эфиры накапливаются в крови у женщин, и чем выше концентрация этих веществ, тем меньше их шансы забеременеть. Кроме того, по мнению ученых, ПБДЭ влияют на уровень половых гормонов, из-за чего увеличивается вероятность выкидыша, если женщина все же забеременела.

Напомним также, что в декабре прошлого года нью-йоркские ученые начали долговременное исследование влияния веществ, содержащихся в пластиковых бутылках, игрушках, медицинском оборудовании, подушках и мебельных обивочных материалах. 5 млн. долл специалисты истратят на то, чтобы выяснить, остаются ли в человеческом организме микроскопические количества таких химикатов, и оказывают ли они долговременное влияние на здоровье.

focus.ua