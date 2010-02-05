Ученые расшифровали геном клетки рака мозга

Геном клетки одной из самых опасных раковых опухолей мозга - глиобластомы - впервые расшифровали специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Результаты своего исследования они опубликовали в журнале PLoS Genetics.

По мнению ученых, открытие позволит быстро выявлять рецидив ракового заболевания у человека и точнее определять эффективность лечения.

Доктор Стэн Нельсон из Онкологического центра Йонссона при университете и его коллеги исследовали гены клеточной линии U87MG. Это достаточно хорошо изученные клетки глиобластомы - наиболее частой и самой агрессивной формы опухоли мозга.

Ученые обнаружили почти все генетические изменения, которые могут стать причиной рака. На полную расшифровку генома с использованием самых современных технологий потребовалось меньше месяца и около 35 тысяч долларов.

"Мы раньше не знали о большинстве мутаций, которые происходят в клетках отдельно взятого вида рака - мы были слепыми. Теперь новая технология позволяет нам исследовать каждую опухоль и полностью расшифровать геном рака, чтобы не было вероятности упустить мутацию, которая может его вызывать", - сказал доктор Нельсон, чьи слова приводит пресс-служба университета.

Команда американских специалистов создала сайт в Интернете, на котором их коллеги могут получить доступ к данным о геноме для собственных экспериментов.

Напомним, в декабре минувшего года ученые объявили о том, что им удалось полностью расшифровать генетический код двух самых распространенных онкологических заболеваний - рака кожи и легких.

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