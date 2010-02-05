Чем полезны корейские блюда

Министерство образования, науки и технологии Южной Кореи заявило, что Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН одобрил несколько корейских блюд в качестве питания для космонавтов.

Как сообщает AFP, в частности, институт одобрил такие блюда: пибимпап (рис с овощами), пулькоги (жареное мясо), суп из водорослей, а также сок из шелковицы.

По данным министерства, тесты продуктов питания показали, что они улучшают пищеварение, а также стимулируют рост в кишечнике полезных для человека микроорганизмов. Таким образом, Южная Корея может стать третьей страной в мире после США и России, чьи продукты поставляются на МКС.

В сентябре 2009 года, ИМБП и южнокорейский Институт атомной энергетики договорились о поставках корейской еды для участников проекта Марс-500.

Эксперимент ИМБП и Европейского космического агентства стартует в марте 2010 года и призван имитировать полет экипажа из шести человек к Марсу и обратно. Его длительность составит 520 суток. Ранее в рамках проекта уже провели два эксперимента с изоляцией экипажа на 14 и 105 суток.

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