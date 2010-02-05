Собаки загрызли хозяина, спасшего им жизнь

Словенец добился освобождения трех собак, котрые должны были быть усыплены за нападение на человека. Вскоре после этого он погиб от их укусов. Инцидент вызвал скандал в стране, сообщает Reuters.

Четыре года назад три бульмастифа напали и серьезно ранили прохожего перед домом их хозяина. Они провели несколько лет в приюте, ожидая дальнейшего решения властей, и когда одна из собак напала на служителя их было решено усыпить.

Однако в июне минувшего года их владельцу, 52-летнему доктору, удалось в результате длительного судебного процесса вернуть животных, что вызвало острые дискуссии по всей стране.

Как сообщает местная полиция, во вторник, 2 февраля, в Любляне три собаки напали на хозяина и искусали его до смерти

Оппозиционная партия отреагировала на происшествие, призвав министра сельского хозяйства должен покинуть свой пост, так как он не смог предотвратить освобождения собак.

Все три собаки были убиты после нападения.