В Крыму закрыта дорога на Ай-Петри

Госавтоинспекция в связи с непогодой закрыла дорогу на плато Ай-Петри в Крыму.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе ГАИ УМВД Украины в Севастополе, в частности, дорога на Ай-Петри закрыта от села Соколиное со стороны Бахчисарая и от Учан-Су со стороны Ялты для всех видов транспорта, кроме автомобилей категории М-1 формулы 4 на 4, под которую попадают только полноприводные джипы и вездеходы.

По информации ГАИ, дорога в данном направлении обледенела, не имеет встречного разъезда и не обрабатывается снегоуборочной техникой. Кроме того, в настоящее время имеется опасность схода снежных лавин.

Госавтоинспекция также убедительно просит водителей без крайней необходимости не выезжать и не планировать свои поездки через горные районы Крыма.