В Украине наивысшие показатели заболеваемости раком - в восточных регионах

В Украине наивысшие показатели заболеваемости раком наблюдаются в восточных регионах.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Украины, директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН сегодня в Киеве на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с раком.

По его словам, это обусловлено неблагоприятной экологической ситуацией в восточных областях страны. “Основные причины этого то, что промышленный потенциал расположен на востоке. Высокая заболеваемость предопределена в основном фактором окружающей среды, где живет человек. Именно поэтому наибольшая заболеваемость онкологией в восточных регионах, на западе - наименьшая, почти нет”, - отметил И.ЩЕПОТИН.

В свою очередь в комментарии УНИАН директор благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ отметил, что в рамках проекта Фонда Ахметова "Рак излечим” в городе Донецке будет создан самый современный Центр борьбы с раком, где будут внедрены лучшие мировые практики в диагностике и лечении рака, в частности, ПЭТ-исследование.

“При содействии фонда “Развитие Украины” в Центре будет сконцентрирован лучший лечебный и диагностический потенциал страны. Уже сегодня в Донецке поставлена и работает первая партия оборудования на сумму свыше 30 млн. грн. Это современные анализаторы для лаборатории, УЗИ-аппараты, 64-срезный компьютерный томограф. Также заключены договоры на снабжение оборудования для ПЭТ/КТ-центра с лабораторией по производству радиофармпрепаратов в Донецке стоимостью 52 млн. грн.”, - сообщил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, завершается также и разработка проектной документации ПЭТ/КТ-центра в Донецке. “Следующий этап - государственная экспертиза. Мы с нетерпением ждем завершения всех проектных работ и начала строительных. Хочется видеть результат. Хочется, чтобы люди как можно скорее начали получать помощь”, - подчеркнул директор Фонда "Развитие Украины".

Он добавил, что и в Киеве Фонд работает над усилением диагностической и лечебной базы главного научно-исследовательского и лечебно-профилактического учреждения страны, создавая современный радиологический корпус на базе Национального института рака.