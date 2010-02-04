В Украине рак излечивают у почти 50% больных

В Украине рак излечивают у почти 50% онкобольных.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил главный онколог Министерства здравоохранения Украины, директор Национального института рака Игорь ЩЕПОТИН.

Несмотря на то, что в Украине “онкологическая ситуация не является оптимальной”, по словам главного онколога Украины, впервые за последние несколько лет специалисты фиксируют достоверное снижение смертности от онкоболезней.

“Ранее рост кривой заболеваемости шел параллельно с увеличением кривой смертности. Сейчас эти кривые идут в разных направлениях. Это значит, что мы идем правильным путем, но борьба с раком проблема не только медицинская, но и общегосударственная”, – отметил И.ЩЕПОТИН.

По его словам, выявление онкологии на первой-второй стадиях означает “практически полное выздоровление от опухоли”.

“Существуют много проблем, но основная заключается в том, что рак имеет негативный, неправильный имидж. Большинство украинцев считают, что рак является неизлечимой болезнью. Потому идти к врачу-онкологу для многих значит идти за приговором и фактически концом жизни. Мы хотим изменить психологию украинских граждан, чтобы они поняли, что рак - не приговор. Он эффективно лечится”, – подчеркнул главный онколог Украины.