Онкология в Украине финансируется на 10% от потребностей

Главный онколог Киева Геннадий ОЛИЙНИЧЕНКО заявляет, что онкология в Украине финансируется в лучшем случае на 10% от потребностей отрасли.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

По словам главного онколога Киева, в Украине на лечение одного онкологического больного годом выделяется 450 грн., реальное же лечение стоит 150 тыс. гривен. При отсутствии государственного финансирования пациенты и врачи вынуждены самостоятельно закупать почти все необходимые лекарства, констатировал Г.ОЛИЙНИЧЕНКО.

«Ситуация с финансированием онкологии в стране просто ужасная, и если в ближайшее время государство не прибегнет к активным мерам, Украина потеряет тысячи человеческих жизней”, отметил Г.ОЛИЙНИЧЕНКО.