К 30 годам женщина теряет 90% запаса яйцеклеток

Результаты исследования были опубликованы в журнале Public Library of Science.

Качество яйцеклеток также заметно падает с возрастом, поскольку в молодости организм использует свой лучший генетический материал. Это может приводить к рождению менее здоровых детей.

Исследование специалистов из университета святого Эндрю в Эдинбурге - первое в своем роде, в ходе которого было подсчитано количество потенциальных яйцеклеток женщин с рождения до менопаузы.

Согласно их данным, в среднем женщина рождается с 300 тыс. потенциальных яйцеклеток, но этот запас снижается гораздо быстрее, чем предполагалось ранее. К 30 годам их остается только 13%, а к 40 - лишь 3%.

«Наша работа показала, что потенциальная фертильность женщин сильно преувеличена», - рассказывает доктор Хэймиш Уоллес. Многие женщины пребывают в заблуждении, что их способность к оплодотворению остается неизменной, сообщает Medicinform.net.

Исследователи собрали данные о 325 женщинах разных возрастов из Великобритании, США и Европы и оценили их резервы потенциальных яйцеклеток. Используя эту информацию, они разработали график падения фертильности женщин по мере старения. Это исследование, считает доктор Уоллес, поможет определять наступление ранней менопаузы у женщин и даст возможность больным раком яичников вовремя замораживать свои яйцеклетки.

Также, ученые заметили, что существует огромная разница в «резерве яйцеклеток» между разными женщинами. У некоторых их более двух миллионов, в то время как у других – 35000.

Исследователи предупреждают, что не стоит откладывать рождение ребенка, если есть возможность завести его в более молодом возрасте. Способность к зачатию начинает резко снижаться между 30 и 40 годами, хотя скорость истощения запаса яйцеклеток также различна в каждом конкретном случае.

focus.ua