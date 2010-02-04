Завтра в Украине ожидается небольшой снег, в Крыму умеренный мокрый снег, только в западной части, а днем и в восточных областях без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в восточной части порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11° мороза, в западных и восточных областях 13-18° мороза, днем 3-8° мороза, в а Харьковской и Луганской областях 10-12° мороза, в Закарпатье около 0°; в южной части на протяжении суток 0-5° мороза, на юге Крыма 2-4° тепла.

В Киевской области в пятницу ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, днем 3-8° мороза. В Киеве температура ночью 7-9°, днем 4-6° мороза.