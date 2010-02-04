Кубинцы 20 лет помогают детям-"чернобыльцам" Украины
Это надо отметить
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к 20-летию украинско-кубинского сотрудничества относительно реализации программ по лечению и оздоровлению детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.
Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.
В.ЮЩЕНКО назначил председателем оргкомитета секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЕВУ.
Президент поручил Кабинету министров Украины:
1) разработать при участии Организационного комитета в двухнедельный срок и утвердить план мероприятий к 20-летию украинско-кубинского сотрудничества относительно реализации программ по лечению и оздоровлению детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрев, в частности:
- проведение в Международном детском медицинском центре «Евпатория» (Автономная Республика Крым) с участием ведущих специалистов сферы здравоохранения, в частности кубинских врачей, научно-практической конференции, посвященной проблемам лечения, реабилитации и оздоровления детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и других экологических катастроф;
- проработку вопроса проведения фестиваля детского творчества для детей-инвалидов «Мы - часть мира» (март-апрель 2010 года, лечебно-оздоровительный центр «Тарара», Республика Куба);
2) обеспечить финансирование в установленном порядке мероприятий к 20-летию украинско-кубинского сотрудничества относительно реализации программ по лечению и оздоровлению детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;
3) проработать вопрос осуществления украинской стороной мероприятий по улучшению организации медицинского и бытового обслуживания детей, которые находятся на лечении и оздоровлении в лечебно-оздоровительном центре «Тарара» (Республика Куба) и учатся в украинской школе, действующей при этом центре;
4) решить вопрос совершенствования организации перевозки детей, которые направляются на лечение и оздоровление в лечебно-оздоровительный центр «Тарара» (Республика Куба), и лиц, которые их сопровождают, по маршруту Киев - Гавана - Киев.