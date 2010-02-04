Кубинцы 20 лет помогают детям-"чернобыльцам" Украины

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО распорядился создать Организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий к 20-летию украинско-кубинского сотрудничества относительно реализации программ по лечению и оздоровлению детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы.

Об этом говорится в указе Президента, размещенном на его официальном сайте.

В.ЮЩЕНКО назначил председателем оргкомитета секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раису БОГАТЫРЕВУ.

Президент поручил Кабинету министров Украины:

1) разработать при участии Организационного комитета в двухнедельный срок и утвердить план мероприятий к 20-летию украинско-кубинского сотрудничества относительно реализации программ по лечению и оздоровлению детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, предусмотрев, в частности:

- проведение в Международном детском медицинском центре «Евпатория» (Автономная Республика Крым) с участием ведущих специалистов сферы здравоохранения, в частности кубинских врачей, научно-практической конференции, посвященной проблемам лечения, реабилитации и оздоровления детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы и других экологических катастроф;

- проработку вопроса проведения фестиваля детского творчества для детей-инвалидов «Мы - часть мира» (март-апрель 2010 года, лечебно-оздоровительный центр «Тарара», Республика Куба);

2) обеспечить финансирование в установленном порядке мероприятий к 20-летию украинско-кубинского сотрудничества относительно реализации программ по лечению и оздоровлению детей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы;

3) проработать вопрос осуществления украинской стороной мероприятий по улучшению организации медицинского и бытового обслуживания детей, которые находятся на лечении и оздоровлении в лечебно-оздоровительном центре «Тарара» (Республика Куба) и учатся в украинской школе, действующей при этом центре;

4) решить вопрос совершенствования организации перевозки детей, которые направляются на лечение и оздоровление в лечебно-оздоровительный центр «Тарара» (Республика Куба), и лиц, которые их сопровождают, по маршруту Киев - Гавана - Киев.