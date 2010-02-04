Кот "чувствует" болезнь человека

Обнаружив, что местный кот Оскар точно определяет больных, которым вскоре суждено умереть, доктора и обслуживающий персонал американской лечебницы окрестили домашнего питомца четвероногим Ангелом Смерти.

Как передает Reuters, в реабилитационный центр в Провиденсе, в котором ухаживают за слабоумными и больными в тяжелом состоянии, Оскара взяли еще котенком.

Когда животному исполнилось шесть месяцев, медсестры заметили, что кот спит с пациентами, которые вскоре умирают. Обладая «особым чутьем», Оскар определил 50 таких больных.

Однажды его ради эксперимента решили оставить рядом с больным, которому врачи уже «вынесли приговор». Но кот наотрез отказался устроиться в его ногах, уйдя к другому пациенту. Выбор Оскара оказался пророческим.

Доктор Дэвид Доса рассказал, что ученые не могут дать этому феномену объяснение, но, возможно, животные чувствуют некий феромон или запах, который люди не могут различить.

«При первой встрече Оскар укусил меня. Мы притирались годами, — вспоминал Доса. — Не думаю, что Оскар уникален — скорей уникальна атмосфера, в которой он живет. Животные знают, когда они нужны (людям)».

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