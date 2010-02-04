Интернет - причина депрессии

Психологи пришли к выводу, что признаки депрессии и нервных расстройств чаще проявляются у тех, кто много сидит в Интернете. В группу риска попали любители онлайн-игр и завсегдатаи социальных сетей.

Ученые из университета г. Лидса, Великобритания, установили, что частые прогулки по Сети негативно сказываются на психике людей.

В эксперименте приняли участие 1319 человек в возрасте от 16 до 51. Исследователи зафиксировали, сколько времени ежедневно проводит в Интернете каждый из испытуемых, а затем сопоставили эти данные с состоянием психического здоровья участника, сообщает Reuters.

В результате эксперимента 1,2% его участников были названы «интернет-зависимыми». Большинство из них были поклонниками онлайн-игр или участниками разнообразных сетевых сообществ. Психологи установили, что склонность к депрессии у таких людей в несколько раз выше, чем у тех, кто использует Интернет умеренно. Зависимость наблюдалась у более молодых участников — средний возраст тех, кто попал в «группу риска», составил 21 год.

По мнению ведущего исследователя Катрионы Моррисон (Catriona Morrison), природа связи между интернет-зависимостью и депрессией изучена не до конца. В ближайшем будущем ученые намерены посвятить этому вопросу еще несколько исследований.

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