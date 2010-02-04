Чем полезен контрастный душ?

Контрастный душ любят далеко не все люди. Так как на первых порах он вызывает неприятные ощущения и дискомфорт. Тем не менее, благодаря такому душу, Вы всегда сможете хорошо взбодрить свой организм, очистить и освежить свою кожу, а так же улучшить кровоснабжение. Кроме того, контрастный душ укрепляет Ваш иммунитет, поэтому Вы будете гораздо меньше болеть. В общем, что бы больше о нем узнать причин хватает, поэтому давайте к этому и перейдем.

Но вначале нужно поподробнее узнать, что нам дает контрастный душ.

Бодрость и иммунитет далеко не все. Чередование теплой и холодной воды тренирует Ваши связки и сосуды. Это напоминает тренировку мышц во время физкультурных упражнений. Каждый раз, принимая контрастный душ, Вы очищаете свои кожные поры от грязи и улучшаете кровоснабжение. Последнее дело в свою очередь усиливает обмен веществ в Вашем организме, что косвенно помогает убирать лишний вес.

И это все благодаря контрастному душу. Неплохо, верно?

Но почему он не всем нравится? В основном это из-за непривычки. Тем более в холодное время года приучать себя не просто, поэтому лучше этим заняться летом.

Как бы там ни было, неприятные ощущения сопровождают Вас только в начале. Поэтому заставьте себя первые 5 раз принять контрастный душ, а потом все будет в порядке.

Выглядит сам процесс примерно следующим образом.

Вы встаете под душ.

Делаете воду приятно горячей и стоите под горячим душем 10-15 секунд,

Затем пускаете холодную воду и стоите под холодный душ в течение 10-15 секунд. Так повторить три раза.

Начинать душ всегда нужно с горячей воды, а заканчивать холодной. Постепенно увеличивайте контрастность температуры между холодной и горячей водой.

Начинайте привыкать к контрастному душу постепенно. Сначала на протяжении двух недель принимайте ежедневно душ приятной температуры. Затем делайте только один контраст и не стойте долго под холодной водой (5-10 сек.). В дальнейшем через неделю-другую переходите на два и три контраста.

Иногда вначале можно уменьшать перепад температур, то есть обливаться не самой холодной и горячей водой, а теплой и прохладной. Но будьте в этом случае осторожны. Потому что, к примеру, при температуре 20°С защитные функции организма еще не срабатывают, но Вы уже начинаете сильно замерзать. В результате начинаете болеть. В таких случаях нужно сделать резкий скачок температуры, включив на несколько секунд ледяную воду.

Вообще, резкое кратковременное обливание ледяной водой не успевает отнять много тепла в организме, но оказывает мощнейшее воздействие на нервную систему и запускает иммунную систему.

Как и в любом деле в этом так же нужно проявлять осторожность. Если у Вас нарушение кровоснабжения мозга, тромбофлебит, гипертоническая болезнь, спазмы сосудов, то контрастный душ необходимо принимать с большой осторожностью.

Если у Вас заболевания крови и сердечно-сосудистой системы, злокачественные опухоли, острые тромбофлебиты, то контрастный душ нельзя принимать. Вообще, в период обострения любых заболеваний (а женщинам и во время менструации) от контрастного душа лучше воздержаться. В остальных случаях контрастный душ Ваш отличный союзник.

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