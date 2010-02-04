Ющенко призывает объединить усилия в борьбе с раком

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня, во Всемирный день борьбы с раком, обращается к медикам и научным работникам, властным структурам, политикам и общественным организациям, ко всему украинскому обществу с призывом объединить усилия в борьбе с этой тяжелой болезнью.

Об этом говорится в обращении главы государства, размещенном на его официальном сайте.

Как подчеркнул Президент, в Украине - свыше 940 тыс. онкологических больных, это каждый 50-й украинец. По оценкам специалистов, до 2020 года количество впервые заболевших может вырасти до 200 тыс. лиц в год, отметил В.ЮЩЕНКО, добавив, что эти цифры не могут не вызывать обеспокоенности, они требуют активных и целенаправленных действий.

При этом глава государства отметил, что за последние годы было сделано достаточно много для борьбы с раком. В частности, по его словам, впервые в истории Украины на уровне закона утверждена Общегосударственная программа борьбы с онкологическими заболеваниями на период до 2016 года. Внедрена также отдельная Государственная программа «Детская онкология». Большое значение в усилении и координации усилий по преодолению болезни имело создание в 2008 году Национального института рака, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Кроме того, усиленное внимание уделяется предупреждению онкологических заболеваний, что отвечает лозунгу нынешнего Всемирного дня борьбы с раком – «Рак также можно предотвратить», сказал В.ЮЩЕНКО.

По его убеждению, в Украине необходимо повысить уровень регулярных диспансерных осмотров населения и диагностирования заболевания на ранних стадиях. Делом государства и всего общества является утверждение здорового образа жизни, привлечение людей к занятиям физической культурой и спортом, пропаганда отказа от табакокурения и злоупотребления алкоголем, подчеркнул В.ЮЩЕНКО.

Глава государства призвал всех украинцев всячески поддерживать соотечественников, страдающих от онкологических заболеваний.

Президент также обратился к предстоятелям всех церквей с просьбой провести молебен за здоровье украинского народа.

“Убежден, что, объединив усилия, мы способны спасти жизнь сотен тысяч людей”, - отметил В.ЮЩЕНКО.