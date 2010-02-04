В Ужгороде и Мукачево превышен эпидпорог по гриппу

В Ужгороде и Мукачево превышен эпидпорог по заболеваемости гриппом.

Об этом УНИАН сообщила заместитель главного государственного санитарного врача Закарпатской области Светлана ПИЦА.

По ее словам, за 4 недели этого года на Закарпатье зарегистрированы 15 432 случая заболевания ОРВИ, что составляет 1250,8 на 100 тыс. населения. Болеют острыми респираторными вирусными инфекциями и дети – зарегистрированы 8986 случаев. В целом 8 недель подряд превышение эпидпорога в целом по области не регистрируется.

По данным эпидемиологического мониторинга, на текущей, четвертой, неделе года в области зарегистрирован 4 851 случай заболевания ОРВИ, что в 1,1 раза выше показателя за предыдущую неделю. Вместе с тем показатель заболеваемости составляет 393,1 на 100 тыс. населения, что ниже эпидемического порога в 1,8 раза.

С.ПИЦА также уточнила, что в настоящее время в 3 из 15 админтерриторий области, в частности, городе Мукачево, Мукачевском и Ужгородском районах уровни заболеваемости выше эпидпорогов.

«56% в структуре заболевших – дети до 17 лет. По сравнению с предыдущей неделей отмечается рост заболеваемости закарпатцев школьного возраста на 39,5% (соответственно с 1078 до 1784 чел.). За 4 неделю госпитализированы 234 больных, в т.ч. 171 ребенок», – сообщила С.ПИЦА.

За весь период эпидосложнения 2009-2010 годов в учреждения здравоохранения области обратилось 99377 закарпатцев. Интенсивный показатель составляет 8015,7 на 100 тысяч населения. Удельный вес детей в структуре заболевших составляет 51,2%. Зарегистрированы 12 летальных случаев.

Санэпидемиолог также уточнила, что по результатам исследований вирусологической лаборатории Центральной СЭС Минздрава Украины, в области подтверждена циркуляция пандемического и сезонного гриппа.