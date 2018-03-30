Директор фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Анатолий Заболотный: В Украине должна быть одна из лучших онкологических служб

В Украине на учете около миллиона людей с онкологическими заболеваниями, ежегодно от рака умирают более 90 тысяч человек. Однако, рак - это болезнь, которую можно победить. Когда это от онкологов услышал Ринат Ахметов - президент Благотворительного фонда "Развитие Украины", он решил дать старт новому проекту - "Рак излечим". Он работает уже 2 года и на его финансирование было выделено около 40 миллионов долларов. О реализации проекта и о его результатах УНИАН рассказал директор благотворительного фонда Рината Ахметова "Развитие Украины" Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ.

В июне 2008 года Фонд Ахметова "Развитие Украины" инициировал новый проект "Рак излечим". Это был первый и единственный в Украине масштабный всеукраинский проект по поддержке государственной системы оказания помощи онкобольным. Как возникла идея его создания и какова была его цель?

Идея проекта принадлежит Ринату Ахметову. Во время пресс-конференции в Национальном институте рака, когда было заявлено о старте проекта, он сказал: «Надежда выздороветь и надежда выжить имеет право на жизнь. Почему я так уверен? Потому что сотни раз я задавал вопрос онкологам: «Рак - это приговор или нет?». И сотни раз я получал убедительный ответ: «Рак - это не приговор». Рак это болезнь, с которой можно и нужно бороться. Рак - это болезнь, которую можно и нужно побеждать».

Фонд никогда не искал легкие пути и легкие проекты. Одно из важных условий – мы должны видеть результат, и этот результат должен реально менять ситуацию. Какие усилия нужно прикладывать – это другой вопрос. В Украине на учете около миллиона с онкологическими заболеваниями. Ежегодно от рака умирают более 90 тыс. человек. Мы изучили ситуацию, советовались со специалистами. Оказывается, выявление рака на ранней стадии и его адекватное лечение обеспечивает стойкое выздоровление у больных 1 стадии – 100%; 2 стадии - до 80%.

Значит нужно добиться таких показателей в нашей стране, надо внедрить мировой стандарт диагностики и лечения онкозаболеваний. Ринат Леонидович выделил на проект существенную сумму – 315 млн. гривен. Для сравнения, государство в 2008 г. выделило на программы по онкологии 280 млн. грн., из которых только 30 млн. направлены на техническое оснащение отрасли. В 2009 г. государство не заложило деньги на приобретение оборудования вообще, а общий бюджет составил порядка 218 млн. гривен. Наши средства будут направлены на усовершенствование системы диагностики и лечения. В Украине должна быть одна из лучших онкологических служб, и мы не должны каждый раз собирать средства для того, чтобы обследовать или лечить больных за рубежом. Мы привнесем европейские стандарты в выбранные партнерские больницы.

Так, в Донецке будет создан современнейший Центр борьбы против рака, где будут внедрены лучшие мировые практики в диагностике и лечении рака, например, ПЭТ-исследования. В Центре будет сконцентрирован лучший лечебный и диагностический потенциал страны. В Киеве Фонд работает над усилением диагностической и лечебной базы главного научно-исследовательского и лечебно-профилактического учреждения страны, создавая современный радиологический корпус на базе Национального института рака. В восьми областях Западной Украины усиливается диагностическая и лечебная база специализированных диспансеров.

Это была самая большая инвестиция в развитие государственной онкологической службы Украины - 315 млн. грн. Как эти средства были реализованы?

За 2 года реализации проекта мы получили первые значительные результаты. Сегодня в Донецке уже поставлена и работает первая партия оборудования на сумму свыше 30 млн. грн. Это современные анализаторы для лаборатории, УЗИ-аппараты, 64-срезовый компьютерный томограф. Также заключены договоры на поставку оборудования для ПЭТ/КТ-центра с лабораторией по производству радиофармпрепаратов в Донецке стоимостью 52 млн. грн. В марте-апреле этого года Львовском онкоцентре начнет работать современный компьютерный томограф для диагностики и планирования лучевой терапии. Этому предшествовал тендер, заключение контракта, подготовка помещения.

Завершается разработка проектной документации ПЭ/КТ-центра в Донецке. Следующий этап – государственная экспертиза. Мы с нетерпением ожиданием завершения всех проектных и начала строительных работ. Хочется видеть измеримый результат. Хочется, чтобы люди как можно скорее начали получать помощь.

Повлиял ли экономический кризис на финансирование проекта "Рак излечим"?

Надо понимать, что финансирование зависит напрямую от логики проекта. В кризисные 2008-2009 годы мы работали над проектной документацией, осуществили поставку первого оборудования. Большая часть затрат предстоит как раз в ближайшее время. Это связано с началом строительных работ и закупкой следующих позиций оборудования. Несмотря ни на что, мы выполним все свои обязательства. Стратегические цели никто не отменял. Новые технологии буду работать для людей.

В Украине с каждым годом растет количество онкобольных. К вам за помощью стали чаще обращаться, чем, например, год- полтора назад? Кого больше - детей или взрослых? Часто ли направляете больных лечиться за рубеж?

Рак - это болезнь 21 века, вторая причина смерти жителей планеты после сердечнососудистых патологий. По данным ВОЗ, частота заболеваемости возрастет в 2 раза до 2020 года. Это мировая тенденция. Государство и общество должно осознать, что, прежде всего, нужно повышать уровень осведомленности населения о проблеме онкологических заболеваний - профилактика, факторы риска, раннее выявление, эффективная диагностика/лечение. Необходимо разрушать стереотип о том, что рак неизлечимая и смертельная болезнь. Врачи и ученые научились эффективно бороться с этой болезнью.

А обращения в Фонд поступают в таком же большом объеме. Больше просьб о лечении детей, в том числе за рубежом. К сожалению, по объективным причинам некоторым пациентам не может быть оказана помощь в Украине, и мы вынуждены по мере возможности отправлять их в зарубежные клиники. Но, к сожалению, даже за границей не всегда могут помочь, когда сталкиваются с тяжелыми запущенными случаями.

Поэтому мы хотим развить онкологическую службу Украины до уровня зарубежных клиник - чтобы если человек столкнулся с этой проблемой, не нужно было собирать огромные суммы на обследование и лечение за рубежом. Все услуги и на высочайшем уровне украинцы должны получать в нашей стране.

Кто может обратиться в фонд за помощью? Как фонд помогает онкобольным детям?

В фонд может обратиться каждый, кто оказался в сложной жизненной ситуации и нуждается в помощи и поддержке. В приоритетном порядке мы оказываем целевую помощь на лечение детей с различными заболеваниями, в т.ч., с онкологическими. Например, мы поддерживаем пациентов детского отделения Института рака. По необходимости фонд покупает медикаменты, оплачивает сервисное обслуживание закрытых палат, в которых проводят высокодозную химиотерапию. При этом нужно понимать, что ни один благотворитель не в состоянии заменить государственную систему.

В рамках проекта было закуплено современное онкологическое оборудование во Львов, Донецк. С ним должны работать высококлассные специалисты. Есть ли такие в нашей стране? Спасибо за вопрос. Купить дорогостоящее оборудование не означает решить проблему. Приведу простой пример из медицины. Мы помогаем 7-ой больнице в Луганске, где недавно произошла страшная трагедия. Один из двух выделенных миллионов ушел на закупку оборудования для реанимационного отделения. С завтрашнего дня оно начнет работать в 4-ой больнице. Когда я разговаривал с врачами, они попросили купить самое простое и легкое в обслуживании оборудование. Дело в том, что супертехника, которую мы можем обеспечить, не будет использоваться, под нее нужна современная система обслуживания и обученные врачи. Это огромнейшая проблема всей украинской системы здравоохранения.

Поэтому мы со всей тщательностью подошли к вопросу усиления онкологической службы. Это и работа со специалистами на этапе выбора оборудования, это и подготовка помещений и, конечно же, обучение специалистов. Также должна работать система сервисного обслуживания. В будущем мы рассматриваем возможность создания обучающих центров по работе на конкретных видах аппаратуры. К счастью, мы видим готовность украинских специалистов к повышению квалифкации и обучению работе на современном высокотехнологическом оборудовании. По нашей просьбе независимые европейские специалисты провели комплексную экспертизу и подтвердили - наши врачи профессионально работают на поставленных аппаратах и осваивают новые методики диагностики. Важно, чтобы наша система здравоохранения с низкими официальными зарплатами и отсутствием мотивации сохранила подготовленных специалистов в государственной системе..

Помогало, способствовало ли в работе государство, власть, госструктуры или же наоборот тормозили вашу деятельность, препятствовали?

Мы сотрудничаем с государством, ведь все наши партнерские клиники – это ведущие государственные онкологические учреждения страны: Национальный институт рака, Донецкий областной противоопухолевый центр, Донецкое областное клиническое территориальное медицинское объединение, областные онкодиспансеры Западной Украины. Мы просто обязаны находить и вырабатывать правильные решения с государственными структурами для качественных изменений в системе, это не всегда легко и быстро, но пока нам удается.

Беседовала Мария Турчина