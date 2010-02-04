Клетчатка снижает высокое давление

Ученые изучили результаты 25 исследований и пришли к выводу, что диета, богатая клетчаткой, ассоциируется со значительным уменьшением уровня кровяного давления у людей, страдающих от высокого давления.

Около 50 млн. американцев и около 1 млрд. людей во всем мире имеют повышенное давление.

Наряду с приемом лекарств, снижающих давление, изменение образа жизни и привычек питания оказывает значительное влияние на уровень кровяного давления, в том числе снижение веса, уменьшение потребления натрия, умеренность в потреблении алкоголя, увеличение потребления калия, увеличение физической активности и соблюдение рекомендаций DASH (диетического подхода к снижению давления).

Исследователи утверждают, что их выводы представляют первый полный анализ влияния увеличенного использования диетической клетчатки на уровень кровяного давления, и призывают провести дополнительные исследования для изучения долгосрочного влияния диетической клетчатки на кровяное давление, задействовав большие групп исследуемых.

«Мы провели всеобъемлющий анализ данных 25 клинических исследований, и все эти данные указывают на то, что включение клетчатки в диету оказывает положительное влияние на кровяное давление», - утверждает Симус Уэлтон из медицинской школы при университете Тулейна.

Ежедневный прием клетчатки составлял от 3.8 г до 125 г. Клетчатка добавлялась в диету в виде фруктов, корнфлекса, таблеток и овощей.

В целом, результаты показали, что добавление клетчатки в диету сопровождается значительным уменьшением как систолического (нижнего), так и диастолического (верхнего) давления.

В исследованиях, проводившихся на протяжении минимум 8 недель, среднее уменьшение систолического давления составляло 3.12 mmHg и 2.57 mmHg - диастолического.

У людей с нормальным давлением также наюлюдалось незначительное его понижение.

Уэлтон и его коллеги считают, что их результаты свидетельствуют о том, что повышенное потребление клетчатки может стать безопасным и надежным способом понизить кровяное давление. Ешьте больше овощей и фруктов – и вы увеличите потребление клетчатки и улучшите свое здоровье.

Результаты исследования опубликованы в мартовском номере Journal of Hypertension.

optishape.ru