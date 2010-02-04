Сегодня в Ивано-Франковске открыли первую библиотеку для незрячих. Как передает корреспондент УНИАН это компьютеризованная библиотека, в которой члены Украинского общества слепых будут овладевать новейшими технологиями за счет программы NVDA, которая позволяет слышать все напечатанное.

Главная цель – дать инвалидам возможность учиться звуковыми книгами.

«Летом 2009 года мы написали проект «Информационный мир в подарок незрячим» и в рамках программы «Мир без ограничений» мы получили грант в размере 100 тысяч гривен – отметила на открытии библиотеки председатель правления Ивано-Франковской УТОС Оксана ЛОГВИН. - На выделенные деньги купили 2 компьютера, лицензионное программное обеспечение. Приобрели 105 СD и 80 DVD дисков с озвученной литературой (в общей сложности это 1050 озвученных книг), 53 MP3 плейеров для прослушивания аудиокниг, подключились к Интернету и отремонтировали помещение».

В библиотеке специально для незрячих организуют курсы, на которых будут изучать азы работы на компьютере. А обучать своих коллег будет тоже незрячий Андрей НЕЧИТАЙЛОВ, который уже свыше 7 лет пользуется компьютером и около 5, – Интернетом.