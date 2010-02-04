Сегодня - Всемирный день борьбы против рака

Сегодня - 4 февраля - Всемирный день борьбы против рака. Тема этого года "Рак тоже можно предотвратить", затрагивает простые меры по предотвращению рака, такие как:

· воздержание от употребления табака;

· здоровое питание и регулярная физическая активность;

· умеренное употребление алкоголя;

· защита против инфекций, вызывающих рак.

Рак является ведущей причиной смерти во всем мире. По оценкам ВОЗ, без надлежащих вмешательств за период с 2005 по 2015 годы от рака умрет 84 миллиона человек.

Самые распространенные локализации рака в Украине, как и во всем мире, это: легкие – число новых случаев злокачественных образований в них каждый год (во всем мире) превышает 1 200 тыс., затем следует молочная железа – более 1 050 тыс случаев, толстый кишечник – 943 тыс.

Рак лучше всего излечивается, когда выявляется на ранней стадии. Основным способом обнаружения, например, рака молочной железы на ранней стадии являются регулярные гинекологические осмотры, ежемесячное самообследование молочных желез, проведение рентгеновской маммографии. То же касается раков других локализаций. После 40 лет, а при семейной расположенности и раньше, необходимо посещение онколога, и определение тактики диагностических мероприятий на последующую жизнь: проведение флюорографий, эндоскопических исследований, исследований шейки матки и т.д. – в каждом случае индивидуально.