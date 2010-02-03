Изучат ситуацию вокруг Больницы Водников в Одессе

Правительство поручило Министерству здравоохранения совместно с Одесской областной государственной администрацией изучить ситуацию, сложившуюся вокруг Одесского областного медицинского центра (ООМЦ, бывшая «Больница Водников») в Одессе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сегодня после заседания Кабинета министров министр юстиции Николай ОНИЩУК.

«Сегодня было дано протокольное поручение Минздраву и обладминистрации изучить вопрос и дать ответ», - сказал министр юстиции.

Напомним, что в планах Одесского областного совета – реорганизовать ООМЦ.

Ряд общественных организаций Одессы опасаются, что медучреждение будет ликвидировано. Часть коллектива больницы боится потерять работу.

«Больница водников» находится в престижном месте Одессы. Она занимает 4 гектара земли в районе 6-й ст. Большого Фонтана.