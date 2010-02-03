Предприниматель получил 1,5 млн. грн. помощи "по беременности"

Сотрудники Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью УМВД Украины в Черновицкой области раскрыли преступную группу лиц, которая на протяжении 2006-2009 годов осуществляла фиктивные операции, а именно предоставляла фиктивные документы в Фонд социального страхования по временной потере трудоспособности в области. В результате мошеннических действий были незаконно получены «пособия по беременности и родам» на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью УМВД Украины в Черновицкой области, правоохранители установили, что 33-летний частный предприниматель через работников медицинских учреждений подыскивал неработающих беременных женщин на 26-28 неделе беременности, которых склонял к получению мошенническим путем из госбюджета средств в качестве помощи по беременности и родам. В результате этих мошеннических действий сумма незаконно полученной «помощи по беременности и родам» составляла 1,5 миллиона гривен.

Свою аферу предприниматель реализовывал по такой схеме: получив от беременных поручения, заверенные нотариусом, на право совершать от имени этих женщин какие-либо действия и представлять их интересы, он регистрировал женщин в качестве частных предпринимателей, а в дальнейшем для присвоения им статуса субъектов социального страхования в связи с временной потерей трудоспособности, регистрировал их как застрахованных лиц в исполнительных дирекциях Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности Украины в Черновицкой области.

Далее с целью начисления в будущем Фондом социального страхования помощи по беременности и родам в больших суммах от имени женщин подавал в районные ГНИ декларации о доходах, в которые вносил данные о якобы полученных в результате торговой деятельности доходах в значительных размерах.

На основании указанных деклараций мужчина получал из указанных органов налоговой инспекции справки о задекларированных суммах чистых доходов и подавал их в соответствующие районные и межрайонные исполнительные дирекции фонда. В соответствии с данными о доходах, работниками фонда были начислены материальные пособия по беременности и родам в крупных размерах. Эти деньги черновчанин получал лично, действуя на основании доверенностей, тем самым завладев мошенническим путем средствами Фонда социального страхования по временной потере трудоспособности на сумму более 1,5 миллиона гривен.

Во время проведения санкционированного обыска по месту жительства задержанного, а также его служебного помещения, были изъяты дела частных предпринимателей, банковские карточки, чеки и счета. Также были изъяты три системных блока, на которых содержится информация, подтверждающая преступную деятельность последнего. С целью возмещения нанесенных убытков наложен арест на имущество, принадлежащее задержанному.

Следственным управлением УМВД Украины в Черновицкой области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 УК Украины. Предприниматель задержан и помещен в Черновицкий СИЗО. Следствие продолжается.

В настоящее время принимаются меры по возбуждению уголовного дела в отношении других участников преступной группы, а также их аресту.

Создана оперативно-следственная группа из числа сотрудников УГСБЭП УМВД Украины в Черновицкой области и СУ УМВД Украины в Черновицкой области. В ходе расследования уголовного дела принимаются меры по документированию дополнительных эпизодов противоправной деятельности новых фигурантов дела.