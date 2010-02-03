Задержали за взятки врача Червоноградской горбольницы

Во Львовской области оперативники Управления Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили противоправную деятельность одного из руководителей Червоноградской центральной городской больницы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте Государственной службы по борьбе с экономической преступностью МВД Украины, правонарушительнице инкриминируется систематическое вымогательство и получение взяток от работников Государственного предприятия «Львиввугилля» и жителей города в сумме от 300 до 1 тыс. грн. За такую услугу местный «эскулап» обещала содействие в оформлении документов и направление в соответствующие специализированные медицинские заведения с целью установления профессионального заболевания шахтеров.

На днях злоумышленница была задержана сотрудниками госслужбы по борьбе с экономической преступностью «на горячем» в своем служебном кабинете во время вымогательства от бывшего работника ГП “Львиввугилля” взятки в сумме 3 тыс. дол. США и получения задатка в сумме 200 дол. США за оформление документов, необходимых для оформления пенсии в связи с профессиональным заболеванием. А вскоре в результате проведенных специальных мероприятий задокументировано свыше 140 фактов взяточничества на общую сумму 60 тыс. грн. за предоставление аналогичных услуг.

Прокуратурой г. Червоноград Львовской области относительно вымогательницы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению других фактов вымогательства и получения ею взяток.