В Кременчугском водохранилище погибло свыше 20 тонн рыбы

Около 23 тонн рыбы, в основном - рыбной молоди, погибли в Кременчугском водохранилище в урочищах «Буши», «Очеретяное», «Байкал» Черкасской области.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства охраны окружающей природной среды Украины.

Согласно информации министерства, это произошло из-за сложных погодных условий – сильные морозы стали причиной образования на Кременчугском водохранилище ледового покрова толщиной свыше 40 см. В этих урочищах при ухудшении условий фотосинтеза наблюдается снижение содержания растворенного кислорода в воде, на отдельных участках мелководья - значительно ниже рыбохозяйственных нормативов. На некоторых участках водохранилища, в урочищах «Буши», «Очеретяное», «Байкал» уровень растворенного кислорода в воде достиг критических уровней, вызвавший замор рыбы. Природоохранными органами Черкасской области и рыбопромысловыми организациями проводятся интенсивные меры по недопущению замора и минимизации их последствий.

Государственная экологическая инспекция и Главное управление рыбохраны в Черкасской области проводят работы по определению содержания растворенного кислорода на проблемных участках Кременчугского водохранилища, осуществляют контроль за наличием водных живых ресурсов на проблемных участках, вырубают отдушины в местах концентрации молоди промысловых видов рыб, осуществляют меры механической аэрации воды.

Как считают в Министерстве охраны окружающей природной среды Украины, избежать значительных потерь рыбопродуктивности Кременчугского водохранилища в результате зимнего замора рыбы невозможно без проведения мелиоративных работ на нерестилищах.

Работы по рыбохозяйственной мелиорации, которые предусматривалось провести в соответствии с профинансированным из областного бюджета Черкасской области проекта в 2009 году, не были выполнены из-за неконструктивной позиции депутатов Лескивского и Червонослободского сельских советов Черкасского района, которые не дали согласия на проведение этих работ, отметили в министерстве.