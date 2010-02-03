Завтра в Украине похолодает

В четверг, 4 февраля, в Украине немного похолодает.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в Украине облачно с прояснениями. Снег, мокрый снег, ночью и утром в Крыму и местами в Приазовье сильный, днем в западных областях послабление осадков; в южной и восточной частях местами метели, налипание мокрого снега, гололед.

На дорогах страны гололедица. Ветер северо-западный (в восточной части восточный), 7-12 м/с, на юге и востоке местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью - 6-11°, в западной части при прояснениях - 15-17° мороза, днем - 3-8° мороза; на Закарпатье, в восточной части и Приазовье в течение суток - 1-6° мороза, в Крыму - около 0°.

По Киевской области облачно с прояснениями. Снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 6-11°, днем - 3-8° мороза.

В Киеве облачно с прояснениями. Снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура на протяжении суток - 6-8° мороза.